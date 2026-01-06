По его данным, один из руководителей американской энергетической отрасли сообщил, что Вашингтон отвёл исполняющей обязанности президента Делси Родригес всего несколько дней для пересмотра закона. Целью изменений является предоставление американским компаниям привилегированного доступа к венесуэльским нефтяным ресурсам. При этом опытные главы энергетических фирм США предупреждают, что модернизация местной отрасли будет долгим и дорогостоящим процессом.
Как отмечает обозреватель, многие американские нефтяные компании не захотят отвечать на такой вызов из-за высоких рисков. Бывший руководитель одной из энергетических корпораций указал Игнейшесу, что советы директоров не могут одобрить капиталовложения в Венесуэлу, учитывая текущую нестабильность в стране. В целом, автор выражает мнение, что президент Дональд Трамп запустил в Венесуэле процесс перемен, сопровождающийся насилием и имеющий непредсказуемые последствия.
Игнейшес также проводит параллели с предыдущими военными кампаниями США в Ираке и Афганистане. Он напоминает, что и те вмешательства в итоге вышли из-под контроля Вашингтона и привели к длительным негативным последствиям. Ситуация в Венесуэле, по мнению обозревателя, развивается по схожему сценарию.
Ранее сообщалось, что у администрации США отсутствует конкретный план действий в отношении Венесуэлы после захвата президента Николаса Мадуро. По некоторым данным, никакой детальной программы дальнейших шагов не существует. Администрация намерена наблюдать за развитием событий в стране и принимать решения по мере необходимости.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.