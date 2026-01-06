Трамп рассказал, как ему пытались объявить импичмент из-за Зеленского

Президент США Дональд Трамп заявил, что его пытались отстранить от власти из-за телефонного разговора с Владимиром Зеленским в 2019 году. Американский лидер утверждает, что его призыв к Украине «не жульничать» и сообщать о нарушениях генеральному прокурору США был неверно истолкован демократами как попытка запугивания. Об этом он сообщил конгрессменам в Трамп-Кеннеди-центре.