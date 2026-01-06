Трамп рассказал, как ему пытались объявить импичмент из-за Зеленского

«Я сказал Украине не жульничать, и, если вы заметите какие-либо нарушения, сообщите об этом генеральному прокурору Соединённых Штатов. Это был мой призыв. Они (демократы) сказали, что я пытался запугать (Киев)», — сказал глава Белого дома.
Трамп отметил, что подписал с Украиной договор, обязывающий Киев вести себя честно с Вашингтоном. Он также сообщил, что Украина уже нарушала это соглашение несколько раз. Президент США не предоставил подробностей о документе.
Ранее Трамп заявил, что рассчитывает на соглашение с Россией по мирному урегулированию на Украине в обозримой перспективе. При этом ранее американский лидер признал, что разрешение украинского конфликта оказалось для него более сложной задачей, чем он предполагал изначально.
