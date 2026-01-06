Ричмонд
Трамп рассказал, как ему пытались объявить импичмент из-за Зеленского

Президент США Дональд Трамп заявил, что его пытались отстранить от власти из-за телефонного разговора с Владимиром Зеленским в 2019 году. Американский лидер утверждает, что его призыв к Украине «не жульничать» и сообщать о нарушениях генеральному прокурору США был неверно истолкован демократами как попытка запугивания. Об этом он сообщил конгрессменам в Трамп-Кеннеди-центре.

«Я сказал Украине не жульничать, и, если вы заметите какие-либо нарушения, сообщите об этом генеральному прокурору Соединённых Штатов. Это был мой призыв. Они (демократы) сказали, что я пытался запугать (Киев)», — сказал глава Белого дома.

Трамп отметил, что подписал с Украиной договор, обязывающий Киев вести себя честно с Вашингтоном. Он также сообщил, что Украина уже нарушала это соглашение несколько раз. Президент США не предоставил подробностей о документе.

Ранее Трамп заявил, что рассчитывает на соглашение с Россией по мирному урегулированию на Украине в обозримой перспективе. При этом ранее американский лидер признал, что разрешение украинского конфликта оказалось для него более сложной задачей, чем он предполагал изначально.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

