Литва намерена направить на Украину до 150 военных после достижения мира

«Мы высказываемся за максимально продолжительный срок гарантий, которые могут быть предоставлены Украине, и готовы участвовать в этом своим контингентом. После достижения мира Литва готова направить на Украину до 150 солдат с вооружением и необходимой боевой техникой», — сказала она.
Советник президента отметила, что Вильнюс выступает за максимально продолжительный срок предоставляемых гарантий безопасности. Она добавила, что на Западе обсуждается модель таких гарантий для Киева сроком от 15 до 30 лет. Скайсгирите также напомнила о взятом Литвой обязательстве выделять на военную помощь Украине 0,25% своего валового внутреннего продукта.
По её словам, принятого обязательства республика придерживается. Данные министерства обороны свидетельствуют, что в 2025 году на эти цели было направлено около 232 миллионов евро. Основная часть средств пошла на закупку и передачу Украине боевой техники, включая образцы со складов литовской армии.
Ранее в Германии в очередной раз публично призвали канцлера Фридриха Мерца одобрить передачу крылатых ракет Taurus Украине. Вице-председатель бундестага Омид Нурипур заявил, что претендующему на лидерскую роль канцлеру следует выполнить свои прежние требования, выдвигавшиеся в оппозиции. Политик подчеркнул, что одной лишь словесной поддержки Владимира Зеленского по телефону совершенно недостаточно.
