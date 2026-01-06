Французские дипломаты назвали эти переговоры «актом сближения» между Украиной, Европой и Америкой. Планируется предоставление разведывательной поддержки и частичное военное присутствие США. Владимир Зеленский настаивает на максимально длительном сроке гарантий — 50 лет.
Ранее в США раскрыли, лидеры каких стран будут вынуждены уйти в отставку из-за Украины. Несмотря на то, что население Германии, Франции и Великобритании, согласно опросам, не желает войны с Россией, их лидеры вынуждены придерживаться текущей политики.
