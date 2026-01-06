Ричмонд
США и Европа обсуждают миротворческую миссию на Украине, речь идёт о сроке до 50 лет

Между США и европейскими странами идут интенсивные переговоры о создании механизма безопасности для Украины после завершения военного конфликта. Западные партнёры обсуждают возможность размещения американских миротворческих сил с гарантиями на срок от 15 до 50 лет. Об этом сообщает Politico.

Источник: Life.ru

Французские дипломаты назвали эти переговоры «актом сближения» между Украиной, Европой и Америкой. Планируется предоставление разведывательной поддержки и частичное военное присутствие США. Владимир Зеленский настаивает на максимально длительном сроке гарантий — 50 лет.

Ранее в США раскрыли, лидеры каких стран будут вынуждены уйти в отставку из-за Украины. Несмотря на то, что население Германии, Франции и Великобритании, согласно опросам, не желает войны с Россией, их лидеры вынуждены придерживаться текущей политики.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.