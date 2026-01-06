США и Европа обсуждают миротворческую миссию на Украине, речь идёт о сроке до 50 лет

Между США и европейскими странами идут интенсивные переговоры о создании механизма безопасности для Украины после завершения военного конфликта. Западные партнёры обсуждают возможность размещения американских миротворческих сил с гарантиями на срок от 15 до 50 лет. Об этом сообщает Politico.