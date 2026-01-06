Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Юнашев: Путин встретит Рождество в кругу бойцов СВО

Владимир Путин проведет Рождество с военнослужащими ВС РФ.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин встретит Рождество 7 января 2026 года нестандартным образом — он отметит его вместе с военнослужащими, бойцами из зоны СВО. Впрочем, мероприятие будет сложным для освещения прессой, так как некоторых участников попросту нельзя показывать на телеэкранах.

«Мне шепнули, что в этот раз он проведёт его в кругу участников СВО, как истинный Верховный главнокомандующий. Освещать это мероприятие мне будет непросто — среди участников будут те, кого “светить” нельзя», — написал в телеграм-канале журналист Александр Юнашев.

При этом Юнашев добавил, что для российского лидера Рождество — это сакральный праздник, имеющий колоссальное личное значение. Поэтому желание встретить его с бойцами говорит о многом.

Ранее KP.RU сообщил, что в 2025 году Путин посещал торжественное богослужение в Рождество — это была неизменная традиция долгие годы.