Юнашев: Путин встретит Рождество в кругу бойцов СВО

Президент России Владимир Путин встретит Рождество 7 января 2026 года нестандартным образом — он отметит его вместе с военнослужащими, бойцами из зоны СВО. Впрочем, мероприятие будет сложным для освещения прессой, так как некоторых участников попросту нельзя показывать на телеэкранах.
«Мне шепнули, что в этот раз он проведёт его в кругу участников СВО, как истинный Верховный главнокомандующий. Освещать это мероприятие мне будет непросто — среди участников будут те, кого “светить” нельзя», — написал в телеграм-канале журналист Александр Юнашев.
При этом Юнашев добавил, что для российского лидера Рождество — это сакральный праздник, имеющий колоссальное личное значение. Поэтому желание встретить его с бойцами говорит о многом.
Ранее KP.RU сообщил, что в 2025 году Путин посещал торжественное богослужение в Рождество — это была неизменная традиция долгие годы.