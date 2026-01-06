Ричмонд
«Не играйте с Россией»: Медведев отправил рождественское послание Западу

Медведев опубликовал рождественский пост с призывом не играть в игры с Россией.

Источник: Комсомольская правда

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев опубликовал в социальной сети X поздравительный пост, адресованный всему Русскому миру. Приурочен он, конечно, к Рождеству — оно празднуется 7 января. В своем поздравлении Медведев посоветовал странам Запада не играть в игры с Россией.

Ранее KP.RU сообщил, что Медведев посоветовал главе киевской хунты Зеленскому не расслабляться и запомнить, что случилось с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро (несмотря на его легитимность, в отличие от Зеленского).

