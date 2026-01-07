Влах: 2025 год стал одним из самых мрачных в истории Республики Молдова

КИШИНЕВ, 6 янв — Sputnik. Молдова в 2025 году скомпрометировала свой статус страны, способной проводить демократические выборы, заявила лидер партии «Сердце Молдовы», подводя итоги прошедшего года.
Она напомнила, что большинство международных миссий наблюдателей оценили прошедшие в Молдове выборы как частично свободные и честные, указав на массовое использование властью административного ресурса и заканчивая неправомерным исключением из выборов неудобных конкурентов.
«Пройдет еще много лет, прежде чем Молдова вернет доверие и сможет доказать, что является страной, где свободные и честные выборы являются основой демократического строя», — констатировала Влах.
Также глава «Сердца Молдовы» указала на ряд провалов молдавских властей на международной арене, самым громким из которых стал провал в отношениях с МВФ.
«Молдова не только упустила транш примерно в три миллиарда леев от этой авторитетной международной организации, но и фактически провалила переговоры о новом меморандуме», — отметила Влах.
Она напомнила, что в 2025 году Молдова также стала объектом критики и негативных оценок со стороны таких престижных международных организаций, как Transparency International, Венецианская комиссия, ПАСЕ, ОБСЕ/БДИПЧ, ENEMO.
«Еще в 2025 году серьезно пострадали отношения РМ с США — новое руководство Белого дома неоднократно упоминало нашу страну в негативном контексте», — подчеркнула политик.
При этом государственный долг Молдовы в 2025 продолжал расти, превысив 130 миллиардов леев, а госбюджет на 2026 год был принят с рекордным дефицитом в почти 21 миллиард леев.
«Экономика вошла в рецессию, демографический кризис продолжил усугубляться, как и уровень абсолютной бедности, достигший 33%, продолжился процесс закрытия школ, реформа юстиции полностью провалилась. Таким образом, к концу 2025 года Республика Молдова стала государством, в котором большинство систем либо не функционируют, либо действуют неэффективно», — указала Влах.
Самым тяжелым, по ее мнению, в 2025 году для общественной жизни страны стал продвигаемые нынешними властями страны в своих узкопартийных интересах тезисы, полные ненависти, угроз и шантажа, действия по запугиванию, которые вызвали небывалый раскол общества.
Часть людей, из инстинкта самосохранения, предпочла изолироваться от важных процессов в стране, а другая часть — просто выбрала путь иммиграции, найдя в этом способ забыть молдавские реалии как дурной сон.
По ее мнению, но уже сейчас ясно: 2025 год стал одним из самых мрачных в истории Республики Молдова.
«И в этом смысле хорошо, что он остался в прошлом. Теперь нужно сосредоточиться на настоящем и будущем и сделать все, что в наших силах, чтобы такие времена больше никогда не повторялись», — заключила политик.