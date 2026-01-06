Средства ПВО за четыре часа сбили 11 БПЛА над Крымом и морями

Средства противовоздушной обороны за четыре часа уничтожили 11 украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Республики Крым и акваториями Чёрного и Азовского морей.
В Минобороны РФ сообщили, что атаки были отражены 6 января в период с 16:00 до 20:00 по московскому времени. Восемь беспилотников были сбиты над Крымом, два — над Чёрным морем и один — над Азовским морем. Все аппараты относились к самолётному типу.
Ранее сообщалось, что Россия выработала более результативные методы противодействия беспилотникам Вооружённых сил Украины. В течение 2025 года российская сторона смогла нивелировать первоначальное преимущество Киева в применении дронов за счёт изменения тактики и перераспределения сил. Часть артиллерийских систем, средств ПВО и командных пунктов была перемещена глубже за линию соприкосновения, за пределы досягаемости большинства беспилотников ближнего радиуса действия. Существенную роль сыграло и формирование специализированных подразделений, а также ускоренное развитие средств борьбы с БПЛА.