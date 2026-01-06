Ричмонд
В США на фоне атаки на Венесуэлу призвали объявить импичмент Трампу

Член Палаты представителей США от Демократической партии Эйприл Делэйни призвала своих однопартийцев изучить возможность объявления импичмента президенту Дональду Трампу в связи с событиями в Венесуэле. Свою позицию она озвучила в интервью иностранным журналистам, которое опубликовано на сайте конгрессвумен.

Делэйни акцентировала внимание на том, что операция в Венесуэле была осуществлена без согласия законодателей, что, по ее мнению, является неприемлемым. Она выразила обеспокоенность тем, что подобные шаги могут ослабить влияние американского Конгресса.

«Я не могу бездействовать, наблюдая, как президент вновь выходит за рамки своих полномочий и подрывает систему сдержек и противовесов», — сказала конгрессвумен.

Ранее сообщалось, что у администрации США отсутствует конкретный план действий в отношении Венесуэлы после захвата президента Николаса Мадуро. По некоторым данным, никакой детальной программы дальнейших шагов не существует. Администрация намерена наблюдать за развитием событий в стране и принимать решения по мере необходимости.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

