«Коалиция желающих» приняла декларацию по гарантиям для Украины

Лидеры «коалиции желающих» подписали парижскую декларацию по гарантиям безопасности для Украины, но конкретные обязательства стран в нее не вошли, заявил премьер Польши Дональд Туск после встречи европейских лидеров в Париже.

Лидеры «коалиции желающих» подписали парижскую декларацию по гарантиям безопасности для Украины, но конкретные обязательства стран в нее не вошли, заявил премьер Польши Дональд Туск после встречи европейских лидеров в Париже.

«Мы приняли парижскую декларацию, которая представляет всеобщее европейско-американское подтверждение воли предоставления гарантий безопасности для Украины», — сказал он на пресс-конференции.

Материал дополняется

Узнать больше по теме
«Коалиция желающих»: что скрывается за словами о миротворчестве на Украине
«Коалиция желающих» появилась в тот момент, когда европейские страны, дружащие против России, испугались, что Дональд Трамп либо договорится с Владимиром Путиным о мире, либо перестанет считаться с Европой и Украиной при решении этого вопроса. В этой статье рассказываем, что это за объединение и зачем оно понадобилось европейским политикам.
Читать дальше