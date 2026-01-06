«Коалиция желающих» приняла декларацию по гарантиям для Украины

Лидеры «коалиции желающих» подписали парижскую декларацию по гарантиям безопасности для Украины, но конкретные обязательства стран в нее не вошли, заявил премьер Польши Дональд Туск после встречи европейских лидеров в Париже.
«Мы приняли парижскую декларацию, которая представляет всеобщее европейско-американское подтверждение воли предоставления гарантий безопасности для Украины», — сказал он на пресс-конференции.
Материал дополняется
