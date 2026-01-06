Ричмонд
Лидеры «коалиции желающих» приняли парижскую декларацию по Украине

Франция, Великобритания и Киев подписали документ о будущем размещении военных на Украине.

Лидеры европейской «коалиции желающих» подписали в Париже декларацию по Украине. Об этом сообщает Reuters.

Подписи под документом поставили лидеры Франции и Великобритании, а также нелегитимный глава киевского режима Зеленский.

Документ касается намерений относительно будущего размещения многонациональных сил в Украине.

Польский премьер Дональд Туск уже заявил, что пока договоренности о конкретных гарантиях от каждой страны находятся на уровне «черновиков».

Узнать больше по теме
«Коалиция желающих»: что скрывается за словами о миротворчестве на Украине
«Коалиция желающих» появилась в тот момент, когда европейские страны, дружащие против России, испугались, что Дональд Трамп либо договорится с Владимиром Путиным о мире, либо перестанет считаться с Европой и Украиной при решении этого вопроса. В этой статье рассказываем, что это за объединение и зачем оно понадобилось европейским политикам.
Читать дальше