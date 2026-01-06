Ричмонд
Макрон, Стармер и Зеленский подписали декларацию о размещении войск на Украине

Лидеры Франции, Великобритании и Украины подписали в Париже декларацию о размещении многонациональных сил на украинской территории после прекращения огня. Об этом сообщает Reuters.

Источник: Reuters

«Сегодня мы добились значительного прогресса, предоставив надежные гарантии прочного мира», — сказал президент Франции Эмманюэль Макрон на пресс-конференции по итогам встречи (трансляция велась на YouTube-канале Елисейского дворца). По его словам, эти гарантии предполагают, что любое мирное соглашение между Россией и Украиной не будет нарушено в будущем.

«Надежные гарантии безопасности и обязательства по обеспечению процветания необходимы для установления прочного мира на Украине, и мы продолжим совместную работу в этом направлении», — написал спецпосланник президента США Стив Уиткофф в соцсети Х.

Уиткофф сообщил, что американская и европейская стороны продолжат обсуждения с украинской делегацией сегодня вечером и 7 января. «Мы надеемся добиться еще большей позитивной динамики в ближайшем будущем», — заключил он.

С американской стороны, помимо Стива Уиткоффа, во встрече в Париже участвовал зять президента США Джаред Кушнер. С европейской — Эмманюэль Макрон, президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц и другие европейские лидеры.

