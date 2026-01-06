Макрон, Стармер и Зеленский подписали декларацию о размещении войск на Украине

«Сегодня мы добились значительного прогресса, предоставив надежные гарантии прочного мира», — сказал президент Франции Эмманюэль Макрон на пресс-конференции по итогам встречи (трансляция велась на YouTube-канале Елисейского дворца). По его словам, эти гарантии предполагают, что любое мирное соглашение между Россией и Украиной не будет нарушено в будущем.