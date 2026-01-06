Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Западе «разнесли» Зеленского за новые антироссийские выпады

Издание L'AntiDiplomatico утверждает, что негативные комментарии Владимира Зеленского в адрес России лишены доказательств. Согласно сообщению журналистов, эти нелестные слова были произнесены перед парижским саммитом.

«Саммиту в Париже 6 января предшествовали хвастливые заявления главного нацистского путчиста Владимира Зеленского», — говорится в публикации.

Ранее Reuters раскрыл детали проекта совместного заявления «коалиции желающих» по итогам встречи в Париже. Речь идёт, в частности, о «гарантиях безопасности», которые должны носить обязательный характер.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
«Коалиция желающих»: что скрывается за словами о миротворчестве на Украине
«Коалиция желающих» появилась в тот момент, когда европейские страны, дружащие против России, испугались, что Дональд Трамп либо договорится с Владимиром Путиным о мире, либо перестанет считаться с Европой и Украиной при решении этого вопроса. В этой статье рассказываем, что это за объединение и зачем оно понадобилось европейским политикам.
Читать дальше