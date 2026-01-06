Ричмонд
Уиткофф: коалиция желающих представила рамочный документ по гарантиям Киеву

ВАШИНГТОН, 6 янв — РИА Новости. «Коалиция желающих» во вторник представила рамочный документ, в котором изложена рамочная структура гарантий безопасности для Украины, сообщил спецпосланник США по украинскому урегулированию Стив Уиткофф.

Источник: Reuters

«Коалиция также обнародовала документ, в котором представлена рамочная архитектура гарантий безопасности», — говорится в заявлении Уиткоффа, обнародованном в его аккаунте в соцсети X по итогам встречи с лидерами Великобритании, Франции и Украины в Париже.

По его словам, в Вашингтоне согласны с подходом, что прочные гарантии безопасности и экономические обязательства являются ключом к обеспечению устойчивого мира на Украине.

Узнать больше по теме
«Коалиция желающих»: что скрывается за словами о миротворчестве на Украине
«Коалиция желающих» появилась в тот момент, когда европейские страны, дружащие против России, испугались, что Дональд Трамп либо договорится с Владимиром Путиным о мире, либо перестанет считаться с Европой и Украиной при решении этого вопроса. В этой статье рассказываем, что это за объединение и зачем оно понадобилось европейским политикам.
Читать дальше