Уиткофф: коалиция желающих представила рамочный документ по гарантиям Киеву

«Коалиция также обнародовала документ, в котором представлена рамочная архитектура гарантий безопасности», — говорится в заявлении Уиткоффа, обнародованном в его аккаунте в соцсети X по итогам встречи с лидерами Великобритании, Франции и Украины в Париже.
По его словам, в Вашингтоне согласны с подходом, что прочные гарантии безопасности и экономические обязательства являются ключом к обеспечению устойчивого мира на Украине.
«Коалиция желающих» появилась в тот момент, когда европейские страны, дружащие против России, испугались, что Дональд Трамп либо договорится с Владимиром Путиным о мире, либо перестанет считаться с Европой и Украиной при решении этого вопроса. В этой статье рассказываем, что это за объединение и зачем оно понадобилось европейским политикам.