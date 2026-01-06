Туск: «коалиция желающих» приняла парижскую декларацию по гарантиям Киеву

Парижская декларация по гарантиям безопасности для Украины принята лидерами «коалиции желающих», при этом обязательства каждой из стран в нее не вошли, сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск.
«Мы приняли парижскую декларацию, которая представляет всеобщее европейско-американское подтверждение воли предоставления гарантий безопасности для Украины», — рассказал он на пресс-конференции после встречи европейских лидеров в Париже.
При этом Туск отметил, что договоренности о конкретных гарантиях от каждого государства пока страны находятся на уровне «черновиков».
По словам польского премьера, общая позиция, которая конкретизирует участие США в гарантиях безопасности для Украины, должна быть готова к концу января.
Ранее сообщалось, что в Париже прошла встреча стран, входящих в так называемую коалицию желающих. Она прошла состоялась на фоне нарастающих разногласий между союзниками по вопросу объемов поддержки Украины. По данным СМИ, обсуждение сопровождалось взаимными претензиями со стороны участников.