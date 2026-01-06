Медведев предупредил врагов России в открытке на Рождество

Ранее тему рождественских поздравлений на фоне российско-американских отношений затронул госсекретарь США Марко Рубио, который на брифинге в Вашингтоне публично поздравил министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с Рождеством. Его реплика прозвучала незадолго до католического Рождества 25 декабря, при этом в России большинство православных верующих отмечают Рождество 7 января.