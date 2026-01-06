Ричмонд
Медведев предупредил врагов России в открытке на Рождество

Открытку с предупреждением врагам России и поздравлением с грядущим Рождеством разместил секретарь Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своих соцсетях. Надпись на двух языках размещена на фоне Храма Христа Спасителя в Москве.

Секретарь Совбеза призвал не играть с Россией.

Открытку с предупреждением врагам России и поздравлением с грядущим Рождеством разместил секретарь Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своих соцсетях. Надпись на двух языках размещена на фоне Храма Христа Спасителя в Москве.

«С Рождеством Христовым, Русский мир! Don’t play games with Russia (не играйте в игры с Россией — прим.ред. URA.RU)», — подписал Медведев открытку в соцсети Х.

Ранее тему рождественских поздравлений на фоне российско-американских отношений затронул госсекретарь США Марко Рубио, который на брифинге в Вашингтоне публично поздравил министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с Рождеством. Его реплика прозвучала незадолго до католического Рождества 25 декабря, при этом в России большинство православных верующих отмечают Рождество 7 января.

