Макрон, Стармер и Зеленский подписали декларацию о развёртывании войск на Украине

Соответствующий документ был подписан Зеленским, лидером Франции Эмманюэлем Макроном, а также премьер-министром Британии Киром Стармером. Остаётся неясным, существует ли поддержка развертывания международных сил со стороны Соединённых Штатов, или же это исключительно инициатива Украины, Великобритании и Франции.
«Сегодня мы добились значительного прогресса, предоставив надёжные гарантии прочного мира», — сказал Макрон на пресс-конференции по итогам встречи.
Ранее Reuters раскрыл детали проекта совместного заявления «коалиции желающих» по итогам встречи в Париже. Речь идёт, в частности, о «гарантиях безопасности», которые должны носить обязательный характер.
