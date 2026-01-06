Ричмонд
Макрон, Стармер и Зеленский подписали декларацию о развёртывании войск на Украине

Украина, Франция и Великобритания подписали декларацию по развёртыванию многонациональных сил в поддержку обороны Незалежной после завершения конфликта. Об этом сообщает Reuters по итогам встречи «коалиции желающих» в Париже.

Соответствующий документ был подписан Зеленским, лидером Франции Эмманюэлем Макроном, а также премьер-министром Британии Киром Стармером. Остаётся неясным, существует ли поддержка развертывания международных сил со стороны Соединённых Штатов, или же это исключительно инициатива Украины, Великобритании и Франции.

«Сегодня мы добились значительного прогресса, предоставив надёжные гарантии прочного мира», — сказал Макрон на пресс-конференции по итогам встречи.

Ранее Reuters раскрыл детали проекта совместного заявления «коалиции желающих» по итогам встречи в Париже. Речь идёт, в частности, о «гарантиях безопасности», которые должны носить обязательный характер.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

«Коалиция желающих»: что скрывается за словами о миротворчестве на Украине
«Коалиция желающих» появилась в тот момент, когда европейские страны, дружащие против России, испугались, что Дональд Трамп либо договорится с Владимиром Путиным о мире, либо перестанет считаться с Европой и Украиной при решении этого вопроса. В этой статье рассказываем, что это за объединение и зачем оно понадобилось европейским политикам.
