Медведев иронично ответил Госдепу США, который разместил угрозу на русском языке

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев ответил на появившуюся ранее в аккаунте Госдепартамента США фотографию с надписью на русском языке «Не играйте в игры с президентом Трампом».

Российский политик в социальной сети Х опубликовал черно-белую открытку с красной надписью на английском языке «Не играйте в игры с Россией». На фотографии изображен зимний пейзаж с храмом Христа Спасителя.

— С Рождеством Христовым, Русский мир! — написал Медведев в своем блоге.

Ранее Медведев заявил, что США могут повторить на Украине «венесуэльскую операцию», которую уже опробовали в Каракасе.

4 января он также отметил, что Россия, являясь крупнейшей ядерной державой, способна защищать себя и своих союзников и готова при необходимости действовать наперед. Он подчеркнул, что с помощью «добрых слов и пистолета» можно добиться гораздо большего, чем одними только словами. По словам Медведева, несмотря на то что это изречение приписывали разным людям — от гангстеров до комиков, оно сохраняет свою актуальность.

Биография Дмитрия Медведева: семья и работа, личная жизнь, награды
Вся основная информация о политике — в этом материале. Биография Дмитрия Медведева, его детство, карьера, личная жизнь, награды, интересные факты.
