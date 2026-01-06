Медведев иронично ответил Госдепу США, который разместил угрозу на русском языке

4 января он также отметил, что Россия, являясь крупнейшей ядерной державой, способна защищать себя и своих союзников и готова при необходимости действовать наперед. Он подчеркнул, что с помощью «добрых слов и пистолета» можно добиться гораздо большего, чем одними только словами. По словам Медведева, несмотря на то что это изречение приписывали разным людям — от гангстеров до комиков, оно сохраняет свою актуальность.