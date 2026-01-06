Уиткофф: участники встречи по Украине достигли прогресса по ряду вопросов

Участники встречи по Украине, состоявшейся в Париже, добились существенного прогресса по ряду ключевых вопросов, в том числе по гарантиям безопасности для Киева, сообщил спецпосланник США Стив Уиткофф.
«Мы добились значительного прогресса по нескольким важнейшим направлениям работы, включая разработку рамочного соглашения о двусторонних гарантиях безопасности и плана обеспечения процветания», — написал он в соцсети X* по итогам переговоров.
По словам Уиткоффа, «коалиция желающих» представила на переговорах документ, содержащий рамочную структуру гарантий безопасности для Украины. Вашингтоне согласен, что прочные гарантии безопасности и экономические обязательства могут стать ключом к обеспечению прочного мира, отметил спецпосланник США.
Уиткофф также сообщили, что консультации с украинской делегацией продолжатся 6 и 7 января, он также выразил надежду, что в скором времени будет достигнута дополнительная позитивная динамика.
Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что парижская декларация по гарантиям безопасности для Украины принята лидерами «коалиции желающих», при этом обязательства каждой из стран в документ не вошли.
Напомним, 6 января в Париже прошла встреча лидеров Великобритании, Франции и Украины. Сообщалось, что в ней также примут участие спецпосланник американского президента Стив Уиткофф и зять главы государства Джаред Кушнер, в госсекретарь США Марко Рубио не сможет участвовать из-за ситуации в Венесуэле.
* Бывшая соцсеть Twitter, заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.