Ричмонд
+15°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Уиткофф: участники встречи по Украине достигли прогресса по ряду вопросов

Спецпосланник США анонсировал продолжение переговоров с украинской стороной 6 и 7 января.

Источник: Аргументы и факты

Участники встречи по Украине, состоявшейся в Париже, добились существенного прогресса по ряду ключевых вопросов, в том числе по гарантиям безопасности для Киева, сообщил спецпосланник США Стив Уиткофф.

«Мы добились значительного прогресса по нескольким важнейшим направлениям работы, включая разработку рамочного соглашения о двусторонних гарантиях безопасности и плана обеспечения процветания», — написал он в соцсети X* по итогам переговоров.

По словам Уиткоффа, «коалиция желающих» представила на переговорах документ, содержащий рамочную структуру гарантий безопасности для Украины. Вашингтоне согласен, что прочные гарантии безопасности и экономические обязательства могут стать ключом к обеспечению прочного мира, отметил спецпосланник США.

Уиткофф также сообщили, что консультации с украинской делегацией продолжатся 6 и 7 января, он также выразил надежду, что в скором времени будет достигнута дополнительная позитивная динамика.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что парижская декларация по гарантиям безопасности для Украины принята лидерами «коалиции желающих», при этом обязательства каждой из стран в документ не вошли.

Напомним, 6 января в Париже прошла встреча лидеров Великобритании, Франции и Украины. Сообщалось, что в ней также примут участие спецпосланник американского президента Стив Уиткофф и зять главы государства Джаред Кушнер, в госсекретарь США Марко Рубио не сможет участвовать из-за ситуации в Венесуэле.

* Бывшая соцсеть Twitter, заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.

Узнать больше по теме
Стив Уиткофф: биография переговорщика по Украине и партнера Трампа по гольфу
Юрист из Нью-Йорка подружился с Дональдом Трампом в 80-х и тоже решил стать политиком. Трамп спустя годы стал президентом, а его старый приятель — спецпосланником США. Собрали главное о жизни Стива Уиткоффа и о том, какую роль он играет в урегулировании конфликта на Украине.
Читать дальше