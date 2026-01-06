Стармер анонсировал строительство военных баз Британии и Франции на Украине

«Мы будем участвовать в мониторинге режима прекращения огня под руководством США», — сказал Стармер по итогам встречи стран «коалиции желающих» с украинской и американской делегацией в Париже (трансляция велась на YouTube-канале Reuters). Он сообщил, что страны «коалиции желающих» продолжат работать над мерами по поддержке Украины в случае нападения со стороны России.