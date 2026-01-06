«Беспрецедентное соглашение»: Переговоры по Украине находятся на финальной стадии, заявил Уиткофф

«Мы также очень, очень близки к завершению беспрецедентного соглашения о процветании, которое ранее не видела ни одна страна по итогам такого конфликта», — сказал Уиткофф журналистам.
Ранее сообщалось, что по итогам встречи «коалиции желающих» Киев, Париж и Лондон подписали декларацию по развёртыванию многонациональных сил в поддержку обороны Незалежной после завершения конфликта. Соответствующий документ был подписан Зеленским, лидером Франции Эмманюэлем Макроном, а также премьер-министром Британии Киром Стармером.
