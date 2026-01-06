Ричмонд
«Беспрецедентное соглашение»: Переговоры по Украине находятся на финальной стадии, заявил Уиткофф

Специальный посланник США по украинскому урегулированию Стив Уиткофф отметил значительный прогресс в переговорах: лидеры «коалиции желающих» находятся в шаге от заключения исторического соглашения, которое должно обеспечить Украине процветание. Об этом он заявил по итогам парижской встречи.

«Мы также очень, очень близки к завершению беспрецедентного соглашения о процветании, которое ранее не видела ни одна страна по итогам такого конфликта», — сказал Уиткофф журналистам.

Ранее сообщалось, что по итогам встречи «коалиции желающих» Киев, Париж и Лондон подписали декларацию по развёртыванию многонациональных сил в поддержку обороны Незалежной после завершения конфликта. Соответствующий документ был подписан Зеленским, лидером Франции Эмманюэлем Макроном, а также премьер-министром Британии Киром Стармером.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

