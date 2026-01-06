Ричмонд
Стармер заявил о подписании документа о размещении войск на Украине

Лидеры «коалиции желающих» подписали документ о возможном размещении войск на Украине после достижения мира, сообщил премьер Британии.

Источник: Аргументы и факты

Лидеры так называемой «коалиции желающих» подписали документ о размещении иностранных войск на Украине при достижении мирного урегулирования, заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

По его словам, принятая декларация должна заложить правовую основу для действий вооружённых сил Великобритании, Франции и других партнёров на территории Украины. «Это прокладывает путь к созданию правовой базы, в рамках которой вооружённые силы Британии, Франции и партнёров могли бы действовать на украинской земле, обеспечивая безопасность украинского неба и морей и восстанавливая вооружённые силы страны», — сказал Стармер на пресс-конференции по итогам встречи в Париже.

Глава британского правительства также заявил, что в случае перемирия Лондон и Париж планируют создать военные базы на территории Украины и разместить склады техники для украинской армии. Кроме того, он отметил, что страны коалиции намерены участвовать в мониторинге режима прекращения огня под руководством США и поддерживать долгосрочные поставки вооружений Киеву.

Ранее сообщалось, что американский экономист Мартин Армстронг выразил мнение о рисках, связанных с возможным размещением европейских войск на Украине. По его оценке, появление британских и французских военных может быть использовано для провокаций и последующих обвинений в адрес России. Эксперт также заявил, что предлагаемые Киевом гарантии безопасности, по его мнению, создают условия для эскалации конфликта, а не для его урегулирования.

