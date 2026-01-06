Зеленский решил устроить «перезагрузку» кадров, чтобы сорвать план по его отставке

Увольнение главы СБУ Василия Малюка* и передача руководства службой первому заместителю Александру Покладу направлены на создание новой конструкции власти. Источники добавляют, что Поклад готов выполнять указания Зеленского по работе против НАБУ и САП.
Отмечается, что другие кадровые изменения выполняют преимущественно пиар-функцию. Как пояснил источник, Зеленский назначает на проблемные должности сравнительно популярных людей, создавая видимость обновления власти после коррупционных скандалов.
Касательно назначения Кирилла Буданова*, этот шаг имеет значение не только для внутренней аудитории, но и для американцев, поскольку Буданов* имеет хорошие связи в Вашингтоне и позитивный имидж. Это назначение, как полагает источник, призвано упростить переговоры с администрацией Трампа.
Ранее Зеленский провёл кадровые перестановки в Службе безопасности Украины (СБУ), уволив руководителей ключевых подразделений. В частности, с должностей начальников департаментов контрразведки и военной контрразведки были сняты Андрей Тупиков и Александр Дубровин соответственно.
* Включены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.