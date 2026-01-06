Зеленский решил устроить «перезагрузку» кадров, чтобы сорвать план по его отставке

Касательно назначения Кирилла Буданова*, этот шаг имеет значение не только для внутренней аудитории, но и для американцев, поскольку Буданов* имеет хорошие связи в Вашингтоне и позитивный имидж. Это назначение, как полагает источник, призвано упростить переговоры с администрацией Трампа.