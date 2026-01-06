Ричмонд
Зеленский решил устроить «перезагрузку» кадров, чтобы сорвать план по его отставке

Глава киевского режима Владимир Зеленский проводит масштабные кадровые перестановки с целью сорвать реализуемый его противниками план по его отставке, который, как утверждается, поддерживается европейцами. Об этом пишет издание «Страна.ua».

Увольнение главы СБУ Василия Малюка* и передача руководства службой первому заместителю Александру Покладу направлены на создание новой конструкции власти. Источники добавляют, что Поклад готов выполнять указания Зеленского по работе против НАБУ и САП.

Отмечается, что другие кадровые изменения выполняют преимущественно пиар-функцию. Как пояснил источник, Зеленский назначает на проблемные должности сравнительно популярных людей, создавая видимость обновления власти после коррупционных скандалов.

Касательно назначения Кирилла Буданова*, этот шаг имеет значение не только для внутренней аудитории, но и для американцев, поскольку Буданов* имеет хорошие связи в Вашингтоне и позитивный имидж. Это назначение, как полагает источник, призвано упростить переговоры с администрацией Трампа.

Ранее Зеленский провёл кадровые перестановки в Службе безопасности Украины (СБУ), уволив руководителей ключевых подразделений. В частности, с должностей начальников департаментов контрразведки и военной контрразведки были сняты Андрей Тупиков и Александр Дубровин соответственно.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

* Включены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.