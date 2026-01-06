Ричмонд
+15°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Уиткофф: США надеются на компромисс между РФ и Украиной

Вашингтон рассчитывает на компромисс по территориальному вопросу между Россией и Украиной. Об этом заявила спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф после переговоров «Коалиции желающих».

Об этом спецпосланник заявил после встречи «коалиции желающих» в Париже.

Вашингтон рассчитывает на компромисс по территориальному вопросу между Россией и Украиной. Об этом заявила спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф после переговоров «Коалиции желающих».

«Сегодня была важная встреча, мы считаем, что достигли большого прогресса. Надеюсь, мы сможем прийти к определенному компромиссу по этому вопросу», — заявил Уиткофф после встречи «Коалиции желающих» в Париже. Его слова приводит РИА Новости.

По словам спецпосланника, Вашингтон рассматривает обсуждение территориального аспекта как один из ключевых элементов возможного политико-дипломатического решения. Он отдельно отметил, что конкретные параметры возможных договоренностей пока не раскрываются, поскольку переговорный процесс находится в рабочей стадии и требует конфиденциальности.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше