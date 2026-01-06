Уиткофф: США надеются на компромисс между РФ и Украиной

«Сегодня была важная встреча, мы считаем, что достигли большого прогресса. Надеюсь, мы сможем прийти к определенному компромиссу по этому вопросу», — заявил Уиткофф после встречи «Коалиции желающих» в Париже. Его слова приводит РИА Новости.