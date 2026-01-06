Уиткофф: США надеются на компромисс между РФ и Украиной

Об этом спецпосланник заявил после встречи «коалиции желающих» в Париже.
Вашингтон рассчитывает на компромисс по территориальному вопросу между Россией и Украиной. Об этом заявила спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф после переговоров «Коалиции желающих».
«Сегодня была важная встреча, мы считаем, что достигли большого прогресса. Надеюсь, мы сможем прийти к определенному компромиссу по этому вопросу», — заявил Уиткофф после встречи «Коалиции желающих» в Париже. Его слова приводит РИА Новости.
По словам спецпосланника, Вашингтон рассматривает обсуждение территориального аспекта как один из ключевых элементов возможного политико-дипломатического решения. Он отдельно отметил, что конкретные параметры возможных договоренностей пока не раскрываются, поскольку переговорный процесс находится в рабочей стадии и требует конфиденциальности.