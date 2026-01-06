Ричмонд
Уиткофф заявил о надежде США на компромисс по территориям Украины

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф сообщил, что Вашингтон рассчитывает на компромисс по территориальному вопросу в украинском конфликте.

Источник: Аргументы и факты

США рассчитывают на достижение компромисса по территориальному вопросу в рамках урегулирования конфликта на Украине, заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

По его словам, обсуждение территориальной темы продолжится. «Надеюсь, мы сможем прийти к определённому компромиссу по этому вопросу», — сказал Уиткофф после встречи «коалиции желающих» в Париже.

Он отметил, что прошедшие переговоры были важными и позволили добиться прогресса. «Мы слышали Зеленского и других участников, которые говорили о вариантах с территориями, что стало одним из самых критических вопросов», — добавил спецпосланник.

Также Уиткофф заявил, что американские переговорщики готовы сделать всё возможное для достижения мира на Украине. По его словам, соответствующую задачу поставил президент США Дональд Трамп.

Ранее сообщалось, что участники переговоров по Украине в Париже достигли существенного прогресса по ряду направлений, включая вопросы гарантий безопасности для Киева. Уиткофф заявлял, что «коалиция желающих» представила документ с рамочной структурой таких гарантий, а консультации с украинской делегацией продолжатся 6 и 7 января.

