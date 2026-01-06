Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп и Зеленский уладили большинство вопросов по гарантиям, заявил Кушнер

ВАШИНГТОН, 6 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский в ходе двусторонней встречи, прошедшей в Мар-а-Лаго в декабре, уладили большинство вопросов в части гарантий безопасности для Украины, заявил зять американского лидера Джаред Кушнер.

Источник: AP 2024

Ранее во вторник посланник Трампа Стив Уиткофф и Кушнер встретились с Владимиром Зеленским и президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже. Переговоры прошли перед более масштабной встречей десятков лидеров «коалиции желающих», включая главнокомандующего объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, генерала Алексуса Гринкевича.

«Что касается гарантий безопасности, то по этому вопросу состоялись длительные переговоры с президентом Зеленским и президентом Трампом в Мар-а-Лаго в декабре. Я думаю, что им удалось решить большинство, если не все, остающиеся вопросы по этой теме», — сказал Кушнер во время пресс-конференции по итогам встречи в Париже.

Зеленский по итогам встречи с Трампом в Мар-а-Лаго утверждал, что гарантии безопасности между США и Украиной согласованы на 100%. После двухсторонних переговоров Трамп и Зеленский провели телефонный разговор с европейскими лидерами. До встречи с Зеленским, как сообщил Трамп, он провел хороший и очень продуктивный телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше