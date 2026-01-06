Трамп и Зеленский уладили большинство вопросов по гарантиям, заявил Кушнер

«Что касается гарантий безопасности, то по этому вопросу состоялись длительные переговоры с президентом Зеленским и президентом Трампом в Мар-а-Лаго в декабре. Я думаю, что им удалось решить большинство, если не все, остающиеся вопросы по этой теме», — сказал Кушнер во время пресс-конференции по итогам встречи в Париже.