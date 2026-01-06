Мерц готов разместить войска ФРГ рядом с Украиной

«Коалиция желающих» договорилась о долгосрочной военной поддержки Украины.
Страны «коалиции желающих», выступающие в поддержку Украины, достигли договоренности о продлении и расширении долгосрочной военной помощи Киеву. Речь идет о сохранении и наращивании поддержки Вооруженных сил Украины в будущем, в том числе в части поставок вооружений. Об этом говорится в документе, согласованном по итогам встречи участников «коалиции желающих» в Париже.
«Поддержка вооруженных сил Украины: Коалиция договорилась о продолжении оказания критически важной долгосрочной военной помощи и вооружения вооруженным силам Украины для обеспечения их устойчивого боеспособности, поскольку они останутся первой линией обороны и сдерживания», — говорится в документе, размещенном на сайте Елисейского дворца. В тексте подчеркивается, что участники договорились координировать усилия и опираться на уже действующие механизмы сотрудничества.
Согласно документу, поддержка будет включать, помимо прочего, формирование долгосрочных пакетов оборонной помощи, а также содействие в финансировании закупок вооружений для украинской армии. Кроме того, страны «коалиции» намерены продолжить работу с Киевом по вопросам национального бюджета в части расходов на оборону, чтобы обеспечить стабильное финансирование вооруженных сил и избежать сбоев в поставках.
В документе говорится, что страны «коалиции» уже провели скоординированное военное планирование. Оно касается подготовки мер по обеспечению безопасности в воздухе, на море и на суше, а также планов по восстановлению вооруженных сил Украины. Подчеркивается, что «эти элементы будут осуществляться под руководством европейских стран, с участием также неевропейских членов коалиции и при предложенной поддержке США».