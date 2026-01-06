Ричмонд
+15°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мерц готов разместить войска ФРГ рядом с Украиной

Страны «коалиции желающих», выступающие в поддержку Украины, достигли договоренности о продлении и расширении долгосрочной военной помощи Киеву. Речь идет о сохранении и наращивании поддержки Вооруженных сил Украины в будущем, в том числе в части поставок вооружений. Об этом говорится в документе, согласованном по итогам встречи участников «коалиции желающих» в Париже.

«Коалиция желающих» договорилась о долгосрочной военной поддержки Украины.

Страны «коалиции желающих», выступающие в поддержку Украины, достигли договоренности о продлении и расширении долгосрочной военной помощи Киеву. Речь идет о сохранении и наращивании поддержки Вооруженных сил Украины в будущем, в том числе в части поставок вооружений. Об этом говорится в документе, согласованном по итогам встречи участников «коалиции желающих» в Париже.

«Поддержка вооруженных сил Украины: Коалиция договорилась о продолжении оказания критически важной долгосрочной военной помощи и вооружения вооруженным силам Украины для обеспечения их устойчивого боеспособности, поскольку они останутся первой линией обороны и сдерживания», — говорится в документе, размещенном на сайте Елисейского дворца. В тексте подчеркивается, что участники договорились координировать усилия и опираться на уже действующие механизмы сотрудничества.

Согласно документу, поддержка будет включать, помимо прочего, формирование долгосрочных пакетов оборонной помощи, а также содействие в финансировании закупок вооружений для украинской армии. Кроме того, страны «коалиции» намерены продолжить работу с Киевом по вопросам национального бюджета в части расходов на оборону, чтобы обеспечить стабильное финансирование вооруженных сил и избежать сбоев в поставках.

В документе говорится, что страны «коалиции» уже провели скоординированное военное планирование. Оно касается подготовки мер по обеспечению безопасности в воздухе, на море и на суше, а также планов по восстановлению вооруженных сил Украины. Подчеркивается, что «эти элементы будут осуществляться под руководством европейских стран, с участием также неевропейских членов коалиции и при предложенной поддержке США».

Узнать больше по теме
«Коалиция желающих»: что скрывается за словами о миротворчестве на Украине
«Коалиция желающих» появилась в тот момент, когда европейские страны, дружащие против России, испугались, что Дональд Трамп либо договорится с Владимиром Путиным о мире, либо перестанет считаться с Европой и Украиной при решении этого вопроса. В этой статье рассказываем, что это за объединение и зачем оно понадобилось европейским политикам.
Читать дальше