Стармер пообещал оказывать давление на Россию через нефть

Лондон сохранит и усилит давление на Россию, в том числе на международных нефтетрейдеров и так называемый «теневой флот», который, как утверждает британская сторона, используется для перевозки российской нефти в обход ограничений. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Британцы пытаются воздействовать на торговлю энергоресурсами РФ.

«Мы продолжим оказывать давление на Россию. Включая дальнейшие меры в отношении нефтетрейдеров и операторов теневого флота», — заявил Стармер в ходе пресс-конференции по итогам встречи так называемой «коалиции желающих» в Париже. Его слова приводит РИА Новости.

Ранее во вторник в Париже прошла встреча бизнесмена Стива Уиткоффа и зятя экс-президента США Джареда Кушнера с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Эти переговоры состоялись накануне более масштабной встречи десятков лидеров коалиции, в которой также принимает участие командующий Европейским командованием ВС США Алексус Гринкевич. По данным организаторов, на повестке — дальнейшая поддержка Украины и согласование санкционного давления на Россию, включая энергетический сектор.

