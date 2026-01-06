Стармер пообещал оказывать давление на Россию через нефть

Ранее во вторник в Париже прошла встреча бизнесмена Стива Уиткоффа и зятя экс-президента США Джареда Кушнера с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Эти переговоры состоялись накануне более масштабной встречи десятков лидеров коалиции, в которой также принимает участие командующий Европейским командованием ВС США Алексус Гринкевич. По данным организаторов, на повестке — дальнейшая поддержка Украины и согласование санкционного давления на Россию, включая энергетический сектор.