Мерц: Украина стоит на грани гуманитарной и энергетической катастрофы

«Страна находится на пороге гуманитарного и энергетического кризиса. Поэтому мы активизируем наши и без того напряжённые усилия, чтобы быстро добиться результата», — сказал Мерц.
Вместе с тем он также заявил о готовности ФРГ разместить войска на прилегающей к Украине территории НАТО после завершения конфликта. При этом Мерц уточнил, что окончательное решение относительно участия Германии в предоставлении гарантий безопасности Киеву будет принято на уровне правительства ФРГ и немецкого парламента (Бундестага).
Ранее сообщалось, что по итогам встречи «коалиции желающих» Киев, Париж и Лондон подписали декларацию по развёртыванию многонациональных сил в поддержку обороны Незалежной после завершения конфликта. Соответствующий документ был подписан Зеленским, лидером Франции Эмманюэлем Макроном, а также премьер-министром Британии Киром Стармером.
