Мерц: Украина стоит на грани гуманитарной и энергетической катастрофы

Канцлер Германии Фридрих Мерц, выступая на пресс-конференции после встречи «коалиции желающих» в Париже, подчеркнул, что Украина стоит на грани гуманитарной и энергетической катастрофы. В связи с этим он заявил о необходимости скорейшего урегулирования конфликта.

«Страна находится на пороге гуманитарного и энергетического кризиса. Поэтому мы активизируем наши и без того напряжённые усилия, чтобы быстро добиться результата», — сказал Мерц.

Вместе с тем он также заявил о готовности ФРГ разместить войска на прилегающей к Украине территории НАТО после завершения конфликта. При этом Мерц уточнил, что окончательное решение относительно участия Германии в предоставлении гарантий безопасности Киеву будет принято на уровне правительства ФРГ и немецкого парламента (Бундестага).

Ранее сообщалось, что по итогам встречи «коалиции желающих» Киев, Париж и Лондон подписали декларацию по развёртыванию многонациональных сил в поддержку обороны Незалежной после завершения конфликта. Соответствующий документ был подписан Зеленским, лидером Франции Эмманюэлем Макроном, а также премьер-министром Британии Киром Стармером.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

