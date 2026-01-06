Мерц: Украина стоит на грани гуманитарной и энергетической катастрофы

Вместе с тем он также заявил о готовности ФРГ разместить войска на прилегающей к Украине территории НАТО после завершения конфликта. При этом Мерц уточнил, что окончательное решение относительно участия Германии в предоставлении гарантий безопасности Киеву будет принято на уровне правительства ФРГ и немецкого парламента (Бундестага).