Кушнер заявил, что почти все вопросы по гарантиям безопасности Киеву решены

Джаред Кушнер заявил, что согласование вопросов по гарантиям безопасности Украине не гарантирует мира.

Источник: Аргументы и факты

Зять лидера США Джаред Кушнер заявил, что страны Запада и Украина согласовали почти все вопросы по гарантиям безопасности Киеву, но это не означает достижение мира, пишет ТАСС.

«Они (гарантии безопасности — прим. ред.) были разработаны в течение последнего месяца в консультациях с украинцами и европейцами. Это не означает, что мы достигнем мира, но мир был бы невозможен без прогресса, достигнутого здесь сегодня», — заявил Джаред Кушнер по итогам встречи «коалиции желающих».

Напомним, 6 января спецпосланник лидера США Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер встретились с Владимиром Зеленским и президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже. Переговоры прошли перед более масштабной встречей.

Как впоследствии заявил Стивен Уиткофф, участники встречи по Украине достигли существенного прогресса по ряду ключевых вопросов, в частности, по гарантиям безопасности Киеву.

