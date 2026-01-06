Кушнер заявил, что почти все вопросы по гарантиям безопасности Киеву решены

Зять лидера США Джаред Кушнер заявил, что страны Запада и Украина согласовали почти все вопросы по гарантиям безопасности Киеву, но это не означает достижение мира, пишет ТАСС.
«Они (гарантии безопасности — прим. ред.) были разработаны в течение последнего месяца в консультациях с украинцами и европейцами. Это не означает, что мы достигнем мира, но мир был бы невозможен без прогресса, достигнутого здесь сегодня», — заявил Джаред Кушнер по итогам встречи «коалиции желающих».
Напомним, 6 января спецпосланник лидера США Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер встретились с Владимиром Зеленским и президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже. Переговоры прошли перед более масштабной встречей.
Как впоследствии заявил Стивен Уиткофф, участники встречи по Украине достигли существенного прогресса по ряду ключевых вопросов, в частности, по гарантиям безопасности Киеву.