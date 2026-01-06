Стармер: Лондон и Париж планируют создать военные базы и склады на Украине

После прекращения огня на Украине Лондон и Париж планируют создать военные базы по всей Украине, а также построить там склады для оружия и техники ВСУ, сообщил премьер-министр Великобритании Кир Стармер после встречи с лидерами так называемой «коалиции желающих» в Париже.
«Великобритания и Франция создадут военные базы по всей Украине и построят охраняемые объекты для хранения оружия и военной техники для обеспечения оборонных потребностей Украины», — сказал Стармер на пресс-конференции по итогам встречи.
Он также сообщил, что участники встречи согласовали важные дальнейшие шаги. В частности, Британия намерена участвовать в мониторинге режима прекращения огня под руководством США, а также поддерживать долгосрочное предоставление вооружений для обороны Украины, сказал Стармер.
Британский премьер также сообщил, что Лондон будет работать над принятием обязательств по поддержке Украины на случай возможной вооруженной агрессии со стороны РФ.
Стармер также рассказал, что западные лидеры на встрече в Париже подписали документ о размещении иностранных войск на Украине при достижении мира.
Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что лидерами «коалиции желающих» была принята парижская декларация по гарантиям безопасности для Украины, но обязательства каждой из стран в документ не вошли.
Напомним, 6 января в Париже прошла встреча лидеров Великобритании, Франции и Украины, в ней также приняли участие представители США.