Стармер: Лондон и Париж планируют создать военные базы и склады на Украине

После прекращения огня на Украине Лондон и Париж планируют создать военные базы по всей Украине, а также построить там склады для оружия и техники ВСУ, сообщил премьер-министр Великобритании Кир Стармер после встречи с лидерами так называемой «коалиции желающих» в Париже.