На Западе забили тревогу из-за новой тактики ВС России по борьбе с дронами ВСУ

В результате, утверждается, лишь незначительная часть украинских дронов теперь достигает целей, а их воздействие на укреплённые объекты стало минимальным. При этом ВСУ не имеют возможности оперативно восполнять потери высокотехнологичных систем.
Особую роль в изменении баланса, как отмечается, сыграло создание в России специализированного беспилотного формирования «Рубикон». Кроме того, издание резюмирует, что российская тактика стала более эффективной: небольшие подразделения теперь успешнее проникают в тыл украинских войск, чтобы нарушать работу операторов дронов и минометных расчётов.
Напомним, Центр перспективных беспилотных технологий «Рубикон» создан Минобороны РФ в 2024 году. Там занимаются разработкой и внедрением робототехнических комплексов и БПЛА в российские войска, а также готовят лучших операторов дронов. Издание The Wall Street Journal написало, что на фронте особо выделяется элитное подразделение «Рубикон», которое является «главным противником» ВСУ.
