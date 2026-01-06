Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Западе забили тревогу из-за новой тактики ВС России по борьбе с дронами ВСУ

Армия России смогла извлечь уроки из первоначальных промахов и выработала действенные методы противодействия беспилотникам Вооружённых сил Украины. Как пишет The National Interest, в течение 2025 года Москва сумела нивелировать раннее преимущество противника, в первую очередь за счёт передислокации критически важных сил — артиллерии, систем ПВО и пунктов управления.

В результате, утверждается, лишь незначительная часть украинских дронов теперь достигает целей, а их воздействие на укреплённые объекты стало минимальным. При этом ВСУ не имеют возможности оперативно восполнять потери высокотехнологичных систем.

Особую роль в изменении баланса, как отмечается, сыграло создание в России специализированного беспилотного формирования «Рубикон». Кроме того, издание резюмирует, что российская тактика стала более эффективной: небольшие подразделения теперь успешнее проникают в тыл украинских войск, чтобы нарушать работу операторов дронов и минометных расчётов.

Напомним, Центр перспективных беспилотных технологий «Рубикон» создан Минобороны РФ в 2024 году. Там занимаются разработкой и внедрением робототехнических комплексов и БПЛА в российские войска, а также готовят лучших операторов дронов. Издание The Wall Street Journal написало, что на фронте особо выделяется элитное подразделение «Рубикон», которое является «главным противником» ВСУ.

Всё самое важное об СВО — читайте в соответствующем разделе на Life.ru.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше