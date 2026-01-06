Макрон назвал численность ВСУ после завершения конфликта

По итогам встречи «коалиции желающих» президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что предельная численность Вооружённых сил Украины после завершения конфликта составит 700 тысяч человек.
Как сообщает агентство Associated Press, Киев настаивал на сохранении 800 тысяч военнослужащих, однако западные партнёры определили именно эту цифру в рамках своих обязательств по поддержке украинской армии.
На встрече также была достигнута договорённость о создании координационной группы с участием США, стран-участниц коалиции и Украины. Эта структура, взаимодействуя со штабом коалиции в Париже, будет оказывать поддержку в планировании и реализации гарантий безопасности. Макрон подчеркнул, что участники укрепили архитектуру, средства и правила таких гарантий, которые касаются как Украины, так и безопасности всего европейского континента.
По итогам совещания Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Украины Владимир Зеленский подписали декларацию о намерении разместить многосторонний контингент на территории Украины после окончания боевых действий.
Ранее сообщалось, что Мерц заявил о возможной дислокации войск в «граничащей с Украиной стране».
