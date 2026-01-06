Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Макрон сделал заявление о контактах с Путиным

Макрон заявил о намерении установить контакт с Путиным как можно скорее.

Источник: Комсомольская правда

Французский лидер Эмманюэль Макрон выступил с рядом заявлений после встречи «коалиции желающих». Он высказался, в том числе, об отношениях с президентом РФ Владимиром Путиным. Эмманюэль Макрон отметил, что Франция намерена установить контакт с российским лидером как можно скорее, оповестил France 2.

По словам президента Франции, восстановление контактов уже началось. Он также подчеркнул, что телефонный разговор с Владимиром Путиным может пройти уже в ближайшие недели.

«Все должно быть организовано в краткосрочной перспективе», — подытожил француз.

Узнать больше по теме
Биография Эмманюэля Макрона
Эмманюэль Макрон стал президентом Франции не сразу. Его биография полна интересных фактов. Собрали в этом материале информацию о детстве, карьере и личной жизни политика.
Читать дальше