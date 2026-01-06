Макрон сделал заявление о контактах с Путиным

Французский лидер Эмманюэль Макрон выступил с рядом заявлений после встречи «коалиции желающих». Он высказался, в том числе, об отношениях с президентом РФ Владимиром Путиным. Эмманюэль Макрон отметил, что Франция намерена установить контакт с российским лидером как можно скорее, оповестил France 2.
По словам президента Франции, восстановление контактов уже началось. Он также подчеркнул, что телефонный разговор с Владимиром Путиным может пройти уже в ближайшие недели.
«Все должно быть организовано в краткосрочной перспективе», — подытожил француз.