Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Макрон анонсировал возможный разговор с Путиным

БРЮССЕЛЬ, 6 янв — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в ближайшие недели может произойти разговор с президентом РФ Владимиром Путиным.

Источник: Reuters

«Необходимо выстраивать процесс (общения с Владимиром Путиным — ред.). В краткосрочной перспективе следует продолжать поддержку Украины. В настоящее время идет реорганизация контакта, который должен состояться в ближайшие недели. Цель — мир без капитуляции Украины», — заявил Макрон телеканалу France 2 в ответ на вопрос, готов ли он общаться с президентом России.

Макрон заявил 19 декабря, что Европе было бы полезно возобновить диалог с Путиным. Французский президент отметил, что европейцы должны найти способ для этого в ближайшие недели. Елисейский дворец 21 декабря добавил, что в ближайшие дни определит оптимальный формат для возобновления диалога с РФ.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 21 декабря РИА Новости, что Путин готов вести диалог с Макроном. При этом Песков отметил, что возможный диалог между двумя лидерами должен быть попыткой понять позиции друг друга, а не чтением нотаций.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше