Уиткофф заявил о переговорах с BlackRock по Украине

Специальный посланник администрации США Стив Уиткофф заявил, что власти страны ведут переговоры с инвестиционной компанией BlackRock об участии в развитии экономики Украины.
На пресс-конференции «коалиции желающих» он подчеркнул, что такое партнёрство откроет значительные возможности для украинского народа, в том числе создаст качественные рабочие места для возвращающихся с войны граждан.
Уиткофф отметил, что работа ведётся совместно с BlackRock и её генеральным директором Ларри Финком, и выразил уверенность в важности этого проекта для будущего Украины.
В июле 2025 года британская газета Telegraph сообщала, что BlackRock отказалась участвовать в фонде восстановления Украины из-за неопределённой позиции президента США Дональда Трампа, которая отпугнула инвесторов.
