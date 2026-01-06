Ричмонд
Уиткофф заявил о переговорах с BlackRock по Украине

Специальный посланник администрации США Стив Уиткофф заявил, что власти страны ведут переговоры с инвестиционной компанией BlackRock об участии в развитии экономики Украины.

На пресс-конференции «коалиции желающих» он подчеркнул, что такое партнёрство откроет значительные возможности для украинского народа, в том числе создаст качественные рабочие места для возвращающихся с войны граждан.

Уиткофф отметил, что работа ведётся совместно с BlackRock и её генеральным директором Ларри Финком, и выразил уверенность в важности этого проекта для будущего Украины.

В июле 2025 года британская газета Telegraph сообщала, что BlackRock отказалась участвовать в фонде восстановления Украины из-за неопределённой позиции президента США Дональда Трампа, которая отпугнула инвесторов.

Ранее сообщалось, что Макрон назвал численность ВСУ после завершения конфликта.

Стив Уиткофф: биография переговорщика по Украине и партнера Трампа по гольфу
Юрист из Нью-Йорка подружился с Дональдом Трампом в 80-х и тоже решил стать политиком. Трамп спустя годы стал президентом, а его старый приятель — спецпосланником США. Собрали главное о жизни Стива Уиткоффа и о том, какую роль он играет в урегулировании конфликта на Украине.
