В обеспечении безопасности Украины могут участвовать неевропейские страны

Многонациональные силы для Украины, сформированные на добровольной основе, могут включать в себя неевропейские государства, сказано в принятой по результатам встречи «коалиции желающих» декларации, пишет ТАСС.
«Было проведено скоординированное военное планирование для подготовки к мерам обеспечения безопасности в воздухе, на море и на суше, а также для поддержки вооруженных сил Украины. Эти действия будут возглавляться европейскими странами, с участием также неевропейских членов коалиции и при предлагаемой поддержке США», — сказано в тексте.
Уточняется, что меры по обеспечению безопасности будут реализованы по просьбе украинской стороны после прекращения боевых действий.
Напомним, 6 января в Париже состоялась встреча так называемой «коалиции желающих». Как заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер, лидеры коалиции подписали документ о размещении иностранных войск на Украине при достижении мирного урегулирования.
По его словам, принятая декларация должна заложить правовую основу для действий вооруженных сил Великобритании, Франции и других партнеров на территории Украины.