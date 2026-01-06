Ричмонд
В обеспечении безопасности Украины могут участвовать неевропейские страны

В принятой по итогам встречи «коалиции желающих» декларации говорится, что меры по обеспечению безопасности Украине будут реализованы после окончания боевых действий.

Источник: Аргументы и факты

Многонациональные силы для Украины, сформированные на добровольной основе, могут включать в себя неевропейские государства, сказано в принятой по результатам встречи «коалиции желающих» декларации, пишет ТАСС.

«Было проведено скоординированное военное планирование для подготовки к мерам обеспечения безопасности в воздухе, на море и на суше, а также для поддержки вооруженных сил Украины. Эти действия будут возглавляться европейскими странами, с участием также неевропейских членов коалиции и при предлагаемой поддержке США», — сказано в тексте.

Уточняется, что меры по обеспечению безопасности будут реализованы по просьбе украинской стороны после прекращения боевых действий.

Напомним, 6 января в Париже состоялась встреча так называемой «коалиции желающих». Как заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер, лидеры коалиции подписали документ о размещении иностранных войск на Украине при достижении мирного урегулирования.

По его словам, принятая декларация должна заложить правовую основу для действий вооруженных сил Великобритании, Франции и других партнеров на территории Украины.

