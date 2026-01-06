Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дэвис: односторонний диалог не решит украинский конфликт

Подполковник армии США в отставке считает, что достижение мира на Украине требует согласования ключевых пунктов, приемлемых для всех участников конфликта.

Источник: Аргументы и факты

Урегулирование конфликта на Украине невозможно в случае ведения переговоров лишь с одной из сторон, считает подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.

По его оценке, достижение мира требует согласования ключевых пунктов, которые были бы приемлемы для всех участников противостояния.

Такую позицию эксперт высказал, комментируя встречу так называемой «коалиции желающих», прошедшую в Париже 6 января и посвящённую вопросам гарантий безопасности для Киева. По его мнению, любые инициативы и планы теряют смысл без прямых консультаций с российской стороной, а подобные форматы обсуждений не приводят к реальному прогрессу.

Кроме того, Дэвис указал на ограниченные возможности Украины повлиять на ситуацию на линии соприкосновения. Он отметил, что существующий дисбаланс в численности личного состава не может быть устранён искусственно, что делает разговоры о коренном переломе на передовой нереалистичными.

Ранее сообщалось, что участники переговоров по Украине в Париже достигли существенного прогресса по ряду направлений, включая вопросы гарантий безопасности для Киева.

Узнать больше по теме
«Коалиция желающих»: что скрывается за словами о миротворчестве на Украине
«Коалиция желающих» появилась в тот момент, когда европейские страны, дружащие против России, испугались, что Дональд Трамп либо договорится с Владимиром Путиным о мире, либо перестанет считаться с Европой и Украиной при решении этого вопроса. В этой статье рассказываем, что это за объединение и зачем оно понадобилось европейским политикам.
Читать дальше