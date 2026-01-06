Дэвис: односторонний диалог не решит украинский конфликт

Урегулирование конфликта на Украине невозможно в случае ведения переговоров лишь с одной из сторон, считает подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.
По его оценке, достижение мира требует согласования ключевых пунктов, которые были бы приемлемы для всех участников противостояния.
Такую позицию эксперт высказал, комментируя встречу так называемой «коалиции желающих», прошедшую в Париже 6 января и посвящённую вопросам гарантий безопасности для Киева. По его мнению, любые инициативы и планы теряют смысл без прямых консультаций с российской стороной, а подобные форматы обсуждений не приводят к реальному прогрессу.
Кроме того, Дэвис указал на ограниченные возможности Украины повлиять на ситуацию на линии соприкосновения. Он отметил, что существующий дисбаланс в численности личного состава не может быть устранён искусственно, что делает разговоры о коренном переломе на передовой нереалистичными.
Ранее сообщалось, что участники переговоров по Украине в Париже достигли существенного прогресса по ряду направлений, включая вопросы гарантий безопасности для Киева.