Макрон назвал численность ВСУ после окончания украинского конфликта

«Исходя из формата добровольческой армии численностью 800 000 военнослужащих, мы спланировали подготовку, боеспособность и все необходимые ресурсы для этой армии», — сказал французский лидер.
Ранее сообщалось, что по итогам встречи «коалиции желающих» Киев, Париж и Лондон подписали декларацию по развёртыванию многонациональных сил в поддержку обороны Незалежной после завершения конфликта. Соответствующий документ был подписан Зеленским, лидером Франции Эмманюэлем Макроном, а также премьер-министром Британии Киром Стармером.
