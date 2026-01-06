Макрон заявил, что намерен установить контакт с Путиным как можно быстрее

Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о намерении провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным в ближайшее время.
В интервью телеканалу France 2 он отметил, что «все должно быть организовано в краткосрочной перспективе». Макрон также добавил, что в настоящее время восстанавливаются контакты между двумя странами, которые должны состояться в течение нескольких недель. Он подчеркнул важность того, чтобы диалог состоялся «как можно скорее».
Ранее Макрон назвал численность ВСУ после завершения конфликта. По итогам встречи «коалиции желающих» президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что предельная численность Вооружённых сил Украины после завершения конфликта составит 700 тысяч человек. Киев настаивал при этом на другом числе.