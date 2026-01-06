Трамп пожаловался, что первая леди США запрещает ему танцевать на публике

По словам американского лидера, его жена, которую он охарактеризовал как стильную и утонченную, прямо высказывает своё неодобрение, считая такие выходки неподобающими для президента. Трамп процитировал её слова: «Это настолько не по-президентски!», добавив, что она просто ненавидит, когда он это делает.
Ранее сообщалось, что Дональд Трамп исполнил танец во время визита на японскую военную базу Йокосука. Эпизод произошёл на борту атомного авианосца «Джордж Вашингтон». Американский лидер в костюме и патриотической бейсболке станцевал под композицию YMCA в своём характерном стиле.
