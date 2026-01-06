В FIS высказались о санкциях к США из-за атаки на Венесуэлу

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) в настоящее время не рассматривает возможность введения санкций в отношении спортсменов из США, несмотря на военные удары страны по Венесуэле. Об этом заявил директор по коммуникациям организации Бруно Сасси в комментарии шведскому изданию Expressen.
Он пояснил, что вопрос может быть поднят только в том случае, если международная реакция на действия США станет сопоставимой по масштабу с реакцией на ситуацию на Украине, однако на данный момент, по его словам, «даже близко к этому не подошли».
В октябре FIS продлила запрет на участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях, введённый в 2022 году. После того как Спортивный арбитражный суд (CAS) 2 декабря признал это решение неправомерным, федерация допустила спортсменов из России и Белоруссии, но только в нейтральном статусе и при условии прохождения индивидуальной проверки.
Ранее сообщалось, что в Европе испугались противоречить Трампу по вопросам Венесуэлы.
