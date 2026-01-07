The Times: Британия и США отслеживают перемещения танкера РФ в Атлантике

Ранее во вторник в МИД РФ заявили ТАСС, что Москва с тревогой отслеживает «аномальную ситуацию» вокруг российского танкера Marinera, которому уделяется «повышенное и явно не соразмерное его мирному статусу» внимание со стороны военнослужащих США и других стран — членов НАТО. В российском внешнеполитическом ведомстве сообщили, что за Marinera уже несколько дней следует корабль береговой охраны США. На этом фоне в МИД РФ призвали западные страны соблюдать свободу судоходства в открытом море.