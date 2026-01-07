The Times: Британия и США отслеживают перемещения танкера РФ в Атлантике

По ее данным, за последние дни в направлении танкера с авиабазы Милденхолл в английском графстве Саффолк вылетали два разведывательных самолета ВВС США P-8, а также истребитель Eurofighter Typhoon ВВС Великобритании с базы Лоссимут на северо-востоке Шотландии. Кроме того, в операции был задействован патрульный самолет ВМС Франции и самолет Воздушного корпуса Ирландии.
Ранее во вторник в МИД РФ заявили ТАСС, что Москва с тревогой отслеживает «аномальную ситуацию» вокруг российского танкера Marinera, которому уделяется «повышенное и явно не соразмерное его мирному статусу» внимание со стороны военнослужащих США и других стран — членов НАТО. В российском внешнеполитическом ведомстве сообщили, что за Marinera уже несколько дней следует корабль береговой охраны США. На этом фоне в МИД РФ призвали западные страны соблюдать свободу судоходства в открытом море.
Согласно The Times, танкер ранее прорвал американскую морскую блокаду Венесуэлы и направляется в сторону Северного моря. Издание предположило, что США могут попытаться захватить судно.