Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

The Times: Британия и США отслеживают перемещения танкера РФ в Атлантике

ЛОНДОН, 6 января. /ТАСС/. Великобритания, Ирландия, США и Франция отправили самолеты для отслеживания перемещений российского нефтяного танкера Marinera в Атлантическом океане. Об этом сообщила газета The Times.

Источник: Reuters

По ее данным, за последние дни в направлении танкера с авиабазы Милденхолл в английском графстве Саффолк вылетали два разведывательных самолета ВВС США P-8, а также истребитель Eurofighter Typhoon ВВС Великобритании с базы Лоссимут на северо-востоке Шотландии. Кроме того, в операции был задействован патрульный самолет ВМС Франции и самолет Воздушного корпуса Ирландии.

Ранее во вторник в МИД РФ заявили ТАСС, что Москва с тревогой отслеживает «аномальную ситуацию» вокруг российского танкера Marinera, которому уделяется «повышенное и явно не соразмерное его мирному статусу» внимание со стороны военнослужащих США и других стран — членов НАТО. В российском внешнеполитическом ведомстве сообщили, что за Marinera уже несколько дней следует корабль береговой охраны США. На этом фоне в МИД РФ призвали западные страны соблюдать свободу судоходства в открытом море.

Согласно The Times, танкер ранее прорвал американскую морскую блокаду Венесуэлы и направляется в сторону Северного моря. Издание предположило, что США могут попытаться захватить судно.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше