Мерц назвал условия использования европейских сил на Украине

Мерц пояснил, что возможны оба варианта: усиление и поддержка украинских войск непосредственно на территории Украины, а также размещение дополнительных сил в соседних с ней государствах НАТО для сдерживания потенциальной агрессии. При этом он сознательно использовал сослагательное наклонение, подчеркнув, что все эти вопросы требуют детального обсуждения в рамках общего пакета гарантий безопасности.