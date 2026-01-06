Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мерц назвал условия использования европейских сил на Украине

Канцлер Германии Фридрих Мерц высказал предположение, что европейские силы, которые могут быть размещены на территории стран НАТО, граничащих с Украиной, в рамках гарантий безопасности Киеву, способны быть задействованы в случае возобновления боевых действий.

Канцлер Германии Фридрих Мерц высказал предположение, что европейские силы, которые могут быть размещены на территории стран НАТО, граничащих с Украиной, в рамках гарантий безопасности Киеву, способны быть задействованы в случае возобновления боевых действий. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам встречи «коалиции желающих» в Париже.

Мерц пояснил, что возможны оба варианта: усиление и поддержка украинских войск непосредственно на территории Украины, а также размещение дополнительных сил в соседних с ней государствах НАТО для сдерживания потенциальной агрессии. При этом он сознательно использовал сослагательное наклонение, подчеркнув, что все эти вопросы требуют детального обсуждения в рамках общего пакета гарантий безопасности.

Канцлер также указал, что ключевым условием для любого размещения сил является прекращение огня и достижение перемирия с Россией. Участие Германии в формировании и размещении многонациональных контингентов, по его словам, будет обсуждаться правительством и парламентом страны только после установления режима прекращения огня.

Ранее Макрон назвал численность ВСУ после завершения конфликта.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

Узнать больше по теме
Фридрих Мерц: биография канцлера Германии, лидера ХДС, бизнесмена, юриста и пилота
Парламентские выборы 2025 года в Германии прошли практически без скандалов, спокойно и основательно. Христианско-демократический союз во главе с Фридрихом Мерцем получил 28,5% голосов избирателей, оставив АдГ Алисы Вайдель и СДПГ Олафа Шольца далеко позади. Возглавляющий партию политик стал новым канцлером: собрали главное из его биографии.
Читать дальше