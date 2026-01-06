Мерц назвал условия использования европейских сил на Украине

Канцлер Германии Фридрих Мерц высказал предположение, что европейские силы, которые могут быть размещены на территории стран НАТО, граничащих с Украиной, в рамках гарантий безопасности Киеву, способны быть задействованы в случае возобновления боевых действий. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам встречи «коалиции желающих» в Париже.
Мерц пояснил, что возможны оба варианта: усиление и поддержка украинских войск непосредственно на территории Украины, а также размещение дополнительных сил в соседних с ней государствах НАТО для сдерживания потенциальной агрессии. При этом он сознательно использовал сослагательное наклонение, подчеркнув, что все эти вопросы требуют детального обсуждения в рамках общего пакета гарантий безопасности.
Канцлер также указал, что ключевым условием для любого размещения сил является прекращение огня и достижение перемирия с Россией. Участие Германии в формировании и размещении многонациональных контингентов, по его словам, будет обсуждаться правительством и парламентом страны только после установления режима прекращения огня.
Ранее Макрон назвал численность ВСУ после завершения конфликта.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.