Попытка атаки на резиденцию Владимира Путина показывает стремление Владимира Зеленского обострить ситуацию, заявил итальянский эксперт по международным отношениям Лоренцо Мария Пачини в материале для Strategic Culture.
По словам автора материала, Владимир Зеленский уже предпринял множество попыток обострить ситуацию, а теперь БПЛА пытаются атаковать резиденцию президента РФ.
«Манера игры Зеленского, а также отсутствие стратегического смысла и достоинства, которые он утратил еще во времена телевизионных шоу, где он, обнаженный, играл на фортепиано и гитаре, — выглядят как последние выходки персонажа, который теперь достиг финальной стадии своего сценария», — сказано в материале.
Напомним, российские силы противовоздушной обороны отразили атаку БПЛА на резиденцию Владимира Путина в Новгородской области в ночь на 29 декабря. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, Киев выпустил 91 дрон. Резиденция не пострадала.