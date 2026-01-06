Кушнер: Трамп ориентируется на мнение Путина в вопросе гарантий для Украины

Кушнер пояснил, что согласно видению Трампа, будущие гарантии безопасности для Украины должны быть комплексными. Они должны охватывать не только политические заверения, но и предусматривать детально разработанный механизм мониторинга их выполнения. По его словам, это подразумевает создание постоянно действующего международного механизма верификации, который бы обеспечивал фиксацию выполнения соглашений обеими сторонами конфликта и позволял бы оперативно реагировать на любые отклонения от них.