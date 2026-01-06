Ричмонд
Кушнер: Трамп ориентируется на мнение Путина в вопросе гарантий для Украины

Бизнесмен и зять президента США Джаред Кушнер сообщил, что будущие гарантии безопасности для Украины будут основываться на личных переговорах Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным. По его словам, Трамп уверен в правильности выбранного курса, поскольку считает, что достигнутое соглашение будет способствовать деэскалации и предусматривать реальный механизм контроля.

«Одна из причин, по которой Трамп чувствует себя уверенно в отношении того, в каком направлении развиваются гарантии безопасности, заключается в том, что, исходя из его оценок и разговоров с Владимиром Путиным», — заявил Кушнер на пресс-конференции «коалиции желающих» в Париже.

Кушнер пояснил, что согласно видению Трампа, будущие гарантии безопасности для Украины должны быть комплексными. Они должны охватывать не только политические заверения, но и предусматривать детально разработанный механизм мониторинга их выполнения. По его словам, это подразумевает создание постоянно действующего международного механизма верификации, который бы обеспечивал фиксацию выполнения соглашений обеими сторонами конфликта и позволял бы оперативно реагировать на любые отклонения от них.

Ранее сообщалось, что по итогам встречи «коалиции желающих» Киев, Париж и Лондон подписали декларацию по развёртыванию многонациональных сил в поддержку обороны Незалежной после завершения конфликта. Соответствующий документ был подписан Зеленским, лидером Франции Эмманюэлем Макроном, а также премьер-министром Британии Киром Стармером.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

