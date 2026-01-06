Ричмонд
Макрон сообщил о намерении поговорить с Путиным в ближайшее время

Французский президент Эммануэль Макрон во вторник, 6 января, сообщил, что намерен провести разговор с российским коллегой Владимиром Путиным.

— Все должно быть организовано в краткосрочной перспективе. Сейчас идет восстановление контакта, который должен состояться в ближайшие недели, — заявил он в интервью каналу France 2.

По его словам, диалог должен состояться «как можно скорее».

Ранее сообщалось, что канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу и Эммануэлю Макрону стало сложнее находить общий язык после того, как второй предложил возобновить диалог с Владимиром Путиным. Об этом 28 декабря 2025 года написало издание Der Spiegel, ссылаясь на осведомленный источник.

Макрон подорвал доверие Мерца, что привело к возобновлению фундаментальных разногласий между Парижем и Берлином. Администрация президента Франции в то же время намерена определить формат для восстановления диалога с РФ: будет принято решение о наиболее подходящей форме начала этого процесса.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин готов к восстановлению контактов с Францией. По его словам, возможный диалог лидеров двух стран должен быть направлен на взаимопонимание позиций, а не на обмен упреками или чтение нотаций.

