Макрон сообщил о намерении поговорить с Путиным в ближайшее время

Макрон подорвал доверие Мерца, что привело к возобновлению фундаментальных разногласий между Парижем и Берлином. Администрация президента Франции в то же время намерена определить формат для восстановления диалога с РФ: будет принято решение о наиболее подходящей форме начала этого процесса.