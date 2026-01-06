Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно, что США обсуждают различные варианты приобретения Гренландии

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает различные варианты приобретения Гренландии, включая потенциальное применение вооружённых сил.

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает различные варианты приобретения Гренландии, включая потенциальное применение вооружённых сил. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявления представителей Белого дома.

«Трамп и его команда обсуждают ряд вариантов приобретения Гренландии, и “использование американских вооруженных сил всегда остается опцией”, — пишет издание.

Напомним, как сообщило американское издание Politico, Соединённые Штаты могут установить фактический контроль над Гренландией в ближайшие месяцы.

Ранее сообщалось, что Туск усомнился в смысле НАТО после претензий США на Гренландию.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше