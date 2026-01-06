Стало известно, что США обсуждают различные варианты приобретения Гренландии

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает различные варианты приобретения Гренландии, включая потенциальное применение вооружённых сил. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявления представителей Белого дома.
«Трамп и его команда обсуждают ряд вариантов приобретения Гренландии, и “использование американских вооруженных сил всегда остается опцией”, — пишет издание.
Напомним, как сообщило американское издание Politico, Соединённые Штаты могут установить фактический контроль над Гренландией в ближайшие месяцы.
Ранее сообщалось, что Туск усомнился в смысле НАТО после претензий США на Гренландию.
