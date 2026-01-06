Стармер: Британия готова участвовать в миссии США по контролю за перемирием на Украине

«Вместе с нашими союзниками мы также согласовали значительные дальнейшие шаги: США будут осуществлять мониторинг и верификацию любого режима прекращения огня, во-вторых, мы обеспечим долгосрочное снабжение вооружением для обороны Украины», — отметил Стармер.
Он также подчеркнул, что Британия намерена заключить юридически обязывающие договоренности, направленные на обеспечение поддержки Украины.
До этого сообщалось, что по итогам встречи «коалиции желающих» Киев, Париж и Лондон подписали декларацию по развёртыванию многонациональных сил в поддержку обороны Незалежной после завершения конфликта. Соответствующий документ был подписан Зеленским, лидером Франции Эмманюэлем Макроном, а также премьер-министром Британии Киром Стармером.
