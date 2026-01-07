Хорватия отказалась отправлять своих солдат на Украину в составе коалиции

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович заявил, что страна не будет направлять своих военнослужащих на территорию Украины в рамках инициативы «коалиции желающих».
В своём сообщении в социальной сети X он подчеркнул, что хорватские солдаты не примут участия в многонациональных силах коалиции даже после достижения прекращения огня и подписания мирного соглашения.
«Мы подчеркнули, что хорватские солдаты не будут участвовать в многонациональных силах коалиции желающих на территории Украины после достижения прекращения огня и мирного соглашения», — написал Пленкович.
Ранее сообщалось, что Мерц назвал условия использования европейских сил на Украине.
