Хорватия отказалась отправлять своих солдат на Украину в составе коалиции

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович заявил, что страна не будет направлять своих военнослужащих на территорию Украины в рамках инициативы «коалиции желающих».

В своём сообщении в социальной сети X он подчеркнул, что хорватские солдаты не примут участия в многонациональных силах коалиции даже после достижения прекращения огня и подписания мирного соглашения.

«Мы подчеркнули, что хорватские солдаты не будут участвовать в многонациональных силах коалиции желающих на территории Украины после достижения прекращения огня и мирного соглашения», — написал Пленкович.

Ранее сообщалось, что Мерц назвал условия использования европейских сил на Украине.

